AirlineCheckins enregistre automatiquement les voyageurs d'affaires

L’application AirlineCheckins enregistre automatiquement un passager sur son vol en tenant compte des données personnelles indiquées, notamment en matière de préférence de sièges. Il est aussi possible de préciser ses programmes de fidélisation ou les partenaires de voyage.



Via cet outil, les voyageurs d'affaires peuvent suivre en temps réel l'état d'enregistrement de leurs réservations. Par ailleurs, une fonction d'alerte les informera également sur l'état de leur vol ou encore d'un éventuel changement de porte.



L'application peut prendre en charge les réservations effectuées auprès de plus de 200 compagnies aériennes.



Une solution pour les corporate

AirlineCheckins propose également une solution pour les entreprises. Avec une nouvelle interface de programmation (API), la solution d'enregistrement peut être intégrée facilement dans les systèmes de gestion des voyages d'affaires. Les salariés de l'entreprise sont ensuite ainsi automatiquement enregistrés pour tous leurs déplacements professionnels. Les premiers partenariats B2B ont été réalisés avec des agences de voyages en ligne et "une grande société de conseil" .



De nouvelles fonctionnalités à l'étude

L'appli - développée par le Lufthansa Innovation Hub en s’appuyant sur les retours d’expériences de quelque 2.500 utilisateurs - est appelée à s'enrichir. En effet, d'autres services sont en cours d'étude ou de développement comme un abonnement permettant de bénéficier d’un accès aux salons des aéroports ou d’une connexion wifi gratuite à bord.



"Nos clients apprécient particulièrement l'enregistrement automatique. Avec l’application AirlineCheckins, nous sommes désormais en mesure de proposer plus de transparence et un accès plus rapide au service des réservations. Le sondage effectué auprès des utilisateurs nous a permis d'obtenir de précieux renseignements sur les attentes de nos voyageurs réguliers. Ces renseignements nous permettront de poursuivre le développement de notre application, en l’enrichissant avec des services supplémentaires" , a expliqué Kristian Weymar, Responsable du projet AirlineCheckins du Lufthansa Innovation Hub.



L’application AirlineCheckins fonctionne est disponible sous iOS et Android.