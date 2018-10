Al Bustan Palace à Oman dévoile son nouveau visage

Le palace Al Bustan a offert un lifting à ses chambres. Leur décoration s'inspire de la culture et de l'héritage d'Oman tout en faisant une place à la modernité. Elle s’appuie sur un mobilier et des matériaux luxueux ainsi que des tons métalliques. Les clients pourront aussi découvrir des impressions numériques incorporant des images d’objets traditionnels omanais : argenterie, bijoux, khanjars, cafetières...Les chambres sont entre autres équipées du wifi, d'un espace de travail, d'une télé écran plat et d'un coffre-fort.Par ailleurs, l'établissement a profité des travaux pour développer de nouvelles offres de restauration. L'Al Khiran Kitchen dispose désormais d'une terrasse sur deux niveaux offrant une vue sur la piscine de l'hôtel et l'océan. Ce restaurant met en avant les produits et les saveurs du Sultanat. Le Beach Pavilion Bar & Grill propose des plats et des grillades de fruits de mer tandis que le China Mood sert une cuisine chinoise authentique.Les hôtes ont aussi à leur disposition un spa, deux bars ou encore un business center.L'établissement propose aux entreprises plus de 4000m² d'espaces MICE. La grande salle de bal – la plus grande de Mascate - a aussi bénéficié de cette opération "coup de jeune". En plus d'une nouvelle décoration, elle dispose des dernières technologies.PO Box 1998Mascate, 114 OmanTel : +968 24 799 666.