Alaska Airlines: un cheval comme voisin de siège

Alaska Airlines a révisé ses règles en avril afin d'exiger des documents pour les animaux en soutien affectif, y compris des documents sur la santé animale et le comportement, ainsi qu'une note signée par un médecin ou un professionnel de la santé mentale et un préavis d'au moins 48 heures.



Cependant, la compagnie aérienne a encore réduit sa politique dimanche. Pour les personnes qui ont besoin d'un animal d'assistance dressé pour un handicap physique ou psychiatrique, les restrictions sont un peu plus souples. Ils peuvent encore amener des chiens et des chats. Mais pas uniquement. Elles peuvent aussi voyager avec des chevaux miniatures. Les équidés de petite taille mesurent habituellement environ 1 mètre de haut et sont élevés de façon à être amicaux avec les gens. Ils sont le plus souvent utilisés pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes.



Alaska Airlines précise qu'environ 150 animaux de soutien affectif et d'assistance volent chaque jour à bord de ses avions.