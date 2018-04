Alaska Airlines veut des bagages cabines plus petits

Voici une mesure qui peut se révéler gênante pour les voyageurs d'affaires qui partent avec des sacs cabines afin d'éviter d'attendre leurs affaires à l'arrivée. Alaska Air va réduire la taille du bagage à main autorisée à bord.



S'il est actuellement possible d'embarquer sur Alaska Airlines avec un bagage cabine de 61cm x 43cm x 25cm, le sac devra mesurer au maximum 56cm (avec les roues et la poignée) x 36cm x 23cm à compter du 4 juin 2018.



Le transporteur américain explique sur son site internet : " Notre format autorisé pour les bagages cabines actuel est plus grand que la plupart de ceux autorisés à bord des autres compagnies internationales et domestiques. Nous changeons notre politique afin de s'assurer que votre sac cabine soit accepté à bord de tous les vols pendant votre voyage. Cela vous aidera à éviter les conflits de tailles de bagages et rendre les correspondances avec d'autres compagnies aériennes plus simples lors de vos futurs voyages ".



Par ailleurs, cela permettra de ranger plus de bagages dans les coffres des avions d'Alaska Airlines.