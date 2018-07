Alcootest positif pour un pilote de Flydubaï

Les membres de l'équipage ont averti les responsables de l'aéroport que le pilote semblait avoir les facultés affaiblies par l'alcool moins d'une heure avant le décollage prévu le dimanche matin.



" Un alcootest a montré qu'il avait consommé de l'alcool. Un test médical a confirmé le résultat ", a déclaré un responsable de l'aéroport international de Tribhuvan au Népal.



Le siège social de Flydubai a été informé et le vol avec 154 passagers à bord a été suspendu jusqu'à l'arrivée du nouvel équipage qui a fait décoller l'avion avec 10 heures de retard.



Les autorités n'ont pas divulgué la nationalité du pilote et on ignore s'il a été interpellé.