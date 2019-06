Alerte à la bombe : déroutage d'urgence vers Londres d'un vol d'Air India

L'avion, qui reliait Bombay à Newark, a atterri sans dommages à l'aéroport de Londres à 10 h 30.



Air India a déclaré sur twitter que le vol 191, un Boeing 777, avait effectué un " atterrissage de précaution " à la suite d'une alerte à la bombe, mais a par la suite supprimé ce tweet et l'a qualifié de " menace pour la sécurité ".



London Stansted a déclaré que sa piste est maintenant rouverte et qu'elle est pleinement opérationnelle après l'atterrissage d'urgence.



La direction de l'aéroport s'est excusée pour les perturbations causées par l'incident et a remercié les passagers pour leur patience.