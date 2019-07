Alerte au virus Ebola en RDC

Cela concerne les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, notamment les zones : Alimbongo, Beni, Biena, Butembo, Goma, Kalunguta, Katwa, Kyondo, Lubero, Mabalako, Masereka, Oicha, Vuhovi, Manguredjipa (province du Nord-Kivu) ; et Mandima (province de l’Ituri). . Kinshasa, la capitale n'est pas concernée.Selon le Quais d'Orsay, "Les localités de Bunia et Kisangani, ainsi que la frontière ougandaise demeurent sous surveillance compte tenu du risque de propagation lié aux déplacements de populations, même si l’épidémie reste pour l’heure circonscrite dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri."Pour les personnes en déplacement dans les régions à risques, il est recommandé de suivre les préventions suivantes : se tenir régulièrement informé via le site de l'OMS et le compte Twitter du Ministère de la Santé de RDC ; de respecter les règles d'hygiène et d'éviter les lieux et les événements à forte densité de population (marchés, stades, etc.)En cas d’apparition de symptômes évocateurs de la maladie jusqu’à trois semaines après votre retour en France, cessez toute activité, isolez-vous et contactez immédiatement le SAMU-Centre 15 en signalant votre séjour et vos activités en RDC.