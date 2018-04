Alerte mariage à Londres, le 19 mai

Rues bloquées, hôtellerie saturée (donc prix augmentés), le week-end des voyageurs d'affaires vigilants ne passera pas par Londres le samedi 19 mai prochain, date de la cérémonie de mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Si l'ambiance peut-être festive, la sécurité sera sur les dents et la facture plus salée qu'un week-end habituel. Vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas !