Alerte neige dans le Nord de l'Europe, les aéroports affectés

La neige continue à perturber les vols dans le Nord de l'Europe ce mardi 12 décembre. Entre autres, l' aéroport d'Heathrow avertit ses clients sur son site et les invite à vérifier l'état de leur vol auprès des compagnies avant de se rendre à l'aéroport.L'alerte est également valable pour l’aéroport d’ Amsterdam Schiphol qui souligne l'importance de vérifier les horaires des vols et surtout les délais de convocation pour embarquer, en raison probablement des temps de dégivrage avant le décollage.A Bruxelles, 80 vols ont été annulés et 90 autres retardés à Brussels Airport selon le journal Le Soir Eurocontrol en fin de matinée, précise que le temps hivernal affecte ce mardi Northolt, Amsterdam, Brussels, Stockholm Arlanda et Helsinki.