Alerte neige et verglas dans 6 départements, vigilance inondations dans le Sud-Est

Les voyageurs d'affaires qui passeront par le centre de la France devront être vigilants car la neige est attendue ce lundi matin, avec des précipitations parfois soutenues arrivant de l'est sur l'Auvergne, et une limite pluie-neige à 600-700 m. La neige tombera fort, d'abord sur la Haute-Loire et la Lozère en matinée, puis en fin de matinée ou début d'après-midi sur la Loire, le Puy-de-Dome, le Cantal et l'Aveyron et ce jusqu'à mardi matin, avec une limite pluie-neige qui pourra descendre encore jusqu'en plaine dans la nuit de lundi à mardi.



Météo France met en garde contre cet " épisode neigeux notable et arrivant tôt dans la saison ". Au total, 6 départements du Massif central (l'Aveyron, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, et le Puy-de-Dôme) sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas



Dans le Sud-Est, 4 départements sont quant à eux placés en vigilance aux orages : le Var, les Alpes maritimes et les deux départements de Corse, avec également une vigilance orange pluie-inondation pour ces trois derniers départements. Durant la journée de lundi les passages d'averses pourront donner des cumuls de 100 à 150mm, localement 180mm sur les versants sud du relief alpin et corse. Ces orages s'accompagnent de fortes rafales de vent de l'ordre de 100 à 120 km/h.



" Facteur aggravant ", note Météo France, " le vent en Méditerranée génère des vagues " atteignant la Corse-du-Sud et les Alpes-Martitimes, " accompagnées d'une surélévation du niveau de la mer ". Les " déferlements " associés " risquent d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral de la Corse-du-Sud (principalement le golfe d'Ajaccio) et des Alpes-Maritimes ".