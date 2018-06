Alexa affiche le trafic du métro parisien en temps réel

La RATP a intégré son service d’Information Voyageur en temps réel au sein de l'assistant personnel intelligent Alexa. Ainsi les voyageurs d'affaires propriétaire du service vocal d'Amazon peuvent désormais obtenir l’état du trafic en temps réel sur leur ligne de métro en posant simplement une question à l'appareil : " Alexa, demande à la RATP si tout va bien sur la ligne 4 ? ".



Hiba Farès, Directrice en charge de l’Expérience Clients, des Services et du Marketing de la RATP précise que "Cette collaboration avec Amazon permettra à nos clients de profiter d’un nouveau canal d’information voyageur qui facilitera leurs déplacements. L’arrivée d’Alexa sur le marché français est une véritable opportunité pour le groupe RATP qui souhaite proposer des services toujours plus personnalisés et innovants afin de développer un parcours voyageur fluide et adapté à la mobilité de demain".