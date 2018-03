Alexa for business veut conquérir le monde en 2018

Et pourtant, Alexa for Business pourrait bien devenir l’outil de travail privilégié des salariés qui se déplacent souvent : gestion du calendrier, réservation automatique de salles à partir de l’agenda personnel de l’utilisateur sans oublier l’interaction vocale avec les principaux fournisseurs de l’entreprise.



Concur, SalesForces ou ServiceNow sont les premières entreprises qui seront intégrées en natif dans l’application mais plusieurs TMC s’intéressent au produit. " Nous travaillons activement à des développements autour de la voix ", détaille Valérie Sasset qui pense que cette fonctionnalité sera disponible d’ici un à deux ans, " Il faut que les entreprises y trouvent un intérêt et que les éléments de leur politique voyage soient disponibles sous cette forme ".



Werner Vogels ne cache pas que les applications utilisées seront très dépendantes des besoins réels de l’entreprise. Voilà quelques mois, il soulignait une approche personnalisable des outils pour permettre à Alexa for Business d’être totalement intégré aux outils de l’entreprise. Mais Amazon reconnait que l’utilisation d’un assistant vocal se fera dans un premier temps pour la recherche d’information. Pas forcément pour réserver.



Aux USA, plusieurs compagnies aériennes pourraient annoncer les premiers développements de l’outil vocal… Mais pour l’heure elles restent prudentes : la voix ne permet pas d’explorer toute l’offre. Comprenez les frais ancillaires que l’on peut associer à l’achat du billet. Une situation loin d’être satisfaisante pour elles.