Alitalia, en crise mais ponctuelle

Alors que le prochain gouvernement italien qui s’annonce veut repenser la situation actuelle d’Alitalia en lui donnant toutes les chances de rester italienne, la compagnie est l’une des plus ponctuelles au monde : elle occupe la quatrième place du classement mondial de FlightStats.



En Europe, Alitalia avec plus de 87% de vols atterris à l’heure en avril, améliore sa performance opérationnelle, devenant ainsi la compagnie aérienne la plus ponctuelle d'Europe.