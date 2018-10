Alitalia et ANA ont noué un codeshare

Alitalia et ANA ont noué un accord de partage de codes réciproque. Le partenariat qui rentrera en vigueur le 28 octobre 2018, prévoit que la compagnie italienne pose ses codes sur 6 routes domestiques de sa consœur japonaise.



Pour sa part ANA posera ses codes sur la liaison Milan Malpensa – Tokyo Narita et 7 routes domestiques assurées par sa partenaire transalpine.



Les vols Alitalia assurés par ANA

Tokyo Narita – Fukuoka

Tokyo Narita – Nagoya

Tokyo Narita – Okinawa

Tokyo Narita – Osaka Itami

Tokyo Narita – Sapporo New Chitose

Tokyo Narita – Sendai



Les vols ANA assurés par Alitalia

Milan Malpensa – Tokyo Narita

Rome – Bologne

Rome – Florence

Rome – Milan Malpensa

Rome – Naples

Rome – Tokyo Narita

Rome – Turin

Rome – Venise