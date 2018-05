Alitalia ne serait plus privatisée ?

Pour le Mouvement 5 étoiles, le problème d’Alitalia serait principalement liés aux innombrables erreurs de gestion de ces dernières années. Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les deux leaders des partis en tête des dernières élections, livrent désormais le même constat : " Alitalia peut parfaitement se redresser seule sans avoir besoin de tendre la main à des partenaires européens ". Et d’envisager d’interrompre le processus de vente engagé il y a un an.



Une vision que semblent contester Lufthansa, Easyjet ou Wizz Air en lice pour le rachat de tout ou partie des actifs du transporteur italien. Mais du côté des Allemands, la position n’a pas changé : " Pas question d’acheter n’importe quoi sans avoir la certitude que l’investissement sera fait dans le temps et non au gré des visions politiciennes ". Ni Wizz Air, ni Easyjet n’ont commenté la situation.



Sur le fond, l’inquiétude des possibles repreneurs est partagée par Carlo Calebda, le Ministre de l’industrie sur le départ. Pour lui, " Alitalia n’a pas les moyens de ses ambitions et doit être adossé à un groupe puissant ". Et d’ajouter en privé que " Chaque jour qui passe rend encore plus délicat le projet de reprise ".