Alitalia veut oublier Etihad avec de nouveaux uniformes

Le retrait de la compagnie du Golfe du capital d’Alitalia et la volonté du nouveau gouvernement de faire d’Alitalia une entreprise au capiatl détenu à 100% par des italiens a redonné des idées à la direction collégiale d’Alitalia qui a fait le choix d’investir pour bien marquer le changement qui s’engage.



La couturière italienne dévoilera officiellement son nouvel uniforme le 15 juin à l'occasion de la Semaine de la mode masculine de Milan. " Elégance et commodité, voilà le cahier des charges " souligne Alberta Ferretti " qui ajoute : " Il s'agit d'un projet unique et passionnant que j'ai pris à cœur dès le début ". La créatrice a balayé d’un revers de main le sujet des problèmes financiers de la compagnie, préférant en rester à la mode et à l’apport commercial d’un bel uniforme.