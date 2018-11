Alliance de Logis et Citotel : 2 500 hôtels en Europe et une nouvelle carte de Fidélité Sociétés

Des bénéfices pour le collaborateur et son employeur

Si la carte de fidélité (détenue à 70% par des voyageurs d’affaires) séduit tant, c’est parce qu’elle fonctionne aussi bien pour les hôtels que pour les restaurants. Elle permet au voyageur de cumuler des points lui octroyant des réductions chez plus de 30 000 partenaires comme Disney, Bose, Darty… Les porteurs de carte ont donc des avantages personnels, mais « les numéros de carte sont désormais rattachés à un compte société sur lequel Logis et Citotel vont reverser un pourcentage en fin d’année », développe Karim Soleilhavoup. A ce jour, ces réseaux d’hôtellerie-restauration vise avant tout les TPE, PME, PMI et ETI. Cependant, les grands comptes contactent de plus en plus Logis. « Je pense que le fait d’être une marque locale et engagée intéresse les grandes entreprises qui, dans le cadre du RSE, vont commencer à s’intéresser à des acteurs comme nous qui développent et maintiennent l’employabilité », souligne Karim Soleilhavoup.



Crédit Photo : Francis Demoulin