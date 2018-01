Aloft s'installe à Dubaï

L'hôtel Aloft Palm Jumeirah propose 206 chambres d'inspiration loft. Offrant une vue imprenable sur le golf Persique, elle sont toutes équipées du wifi gratuit, d'une télé 49 pouces et de produits de soin Bliss Spa et d'un système de clé digitale.Les voyageurs d'affaires ont 7 restaurants et bars à leur disposition ainsi qu'une piscine et une salle de gym. Par ailleurs, les entreprises peuvent y organiser des événements grâce à 2 salles de réunion d'une capacité de 80 personnes ou encore d'une terrasse pour les cocktails.East Crescent, The Palm Jumeirah,Dubaï, Émirats Arabes UnisTel : +971 4 247 5555