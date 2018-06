AlphaRent répond aux besoins temporaires de mobilité

AlphaRent d'Alphabet répond aux besoins ponctuels de mobilité de toutes les entreprises jusqu’à 24 mois, quelle que soit leur taille et leur activité. Cette solution permet d’optimiser les coûts sur le long terme. Les contrats AlphaRent incluent assistance, maintenance, pneumatiques, couverture sinistres et véhicule de remplacement.



L'offre donne accès à des véhicules récents et équipés, répartis dans 11 segments différents (dont 4 segments d’utilitaires) avec une livraison et une restitution possibles sur site, partout en France.



Le spécialiste des solutions de mobilité assure que les entreprises auront un interlocuteur unique à chaque étape du déroulement du contrat.