Alphabet France étend son offre d’autopartage en entreprise

AlphaCity - solution d'autopartage en entreprise d'Alphabet lancée en 2011 – a été renforcée. Le choix de marques et des modèles qui se composait au départ des BMW et Mini a été étendu pour proposer de petites citadines, berlines haut-de-gamme ainsi que des véhicules utilitaires. Par ailleurs, il est aussi possible de choisir la motorisation (thermique, hybride rechargeable ou électrique).



Autre innovation : la plate-forme de réservation AlphaCity a été intégrée dans l'application AlphaGuide. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de réserver des véhicules AlphaCity en toute simplicité depuis leur smartphone.



Il leur suffit de se connecter à AlphaGuide et de sélectionner AlphaCity dans le menu. Ils peuvent ensuite réserver un véhicule à des fins professionnelles ou privées, conformément aux règles qui ont été fixées par leur entreprise. Ils ont aussi accès au détail de toutes les réservations à venir : véhicule choisi, date, heure et durée de la réservation, lieu de prise en charge, prix (pour un usage privé). L’interface leur permet également d’accéder au détail de leur réservation en cours pour éventuellement l’annuler, et propose une fonction de recherche pour savoir quels véhicules sont disponibles.