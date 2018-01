Alphabet publie un livre blanc sur la fiscalité automobile

Bonus/malus écologique, Taxe sur les Véhicules de Société, Amortissements non déductibles, TVA... Plusieurs éléments financiers à prendre en compte lors du choix des véhicules d'entreprise ont changé avec l'arrivée de 2018.



Pour aider les sociétés dans la compréhension de ces modifications, Alphabet - spécialiste des solutions de mobilité à destination des entreprises - publie chaque année une revue de détail des mesures qui composent la fiscalité automobile et les nouvelles réglementation. L'édition 2018 est maintenant disponible.



Alphabet précise en particulier : "En 2018, les taux d’émission de CO2 restent au cœur des dispositifs fiscaux. Dans la continuité de la politique déjà mise en œuvre ces dernières années, le gouvernement accentue les mesures en faveur du développement des véhicules à très faibles émissions de CO2 et fait la part belle aux véhicules électriques tout en durcissant les pénalités touchant les véhicules thermiques".



Le Livre Blanc "Fiscalité automobile en 2018" est disponible en PDF ci dessous