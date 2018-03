Amadeus, Blacklane et l’ACRISS veulent établir des normes pour les chauffeurs professionnels

Pour simplifier cette classification et proposer un paysage concurrentiel plus juste pour les voyageurs et pour les entreprises de service de chauffeur, Amadeus, Blacklane et l’ACRISS (Association des normes pour les systèmes du secteur de la location de voitures) veulent créer et établir des normes de service de chauffeur professionnel dans le monde entier.



Ce partenariat mettra en place des normes règlementant l’industrie de la location de voitures avec chauffeur construits autour de plusieurs points comme la catégories de service (définition de la classe standard, business et première, avec un véhicule type pour chaque catégorie) ou les caractéristiques du véhicule, notamment le nombre de passagers et de bagages. D’autres détails seront également analysés et classifiés comme laccueil, la prise en charge sur la voie publique, le suivi du vol au départ ou à l’arrivée des aéroports…



Le partenariat vise également à améliorer l’expérience client en établissant aussi des normes concernant les temps de réservation ; les changements ou annulations de réservation ; la tenue et le langage du chauffeur ; ainsi que les temps d’attente de prise en charge à l’aéroport et ailleurs. Ces initiatives permettront également d’améliorer et de simplifier les réservations de transferts.



MyCab, Taxi Tender et Karhoo, également membres de l’ACRISS, soutiendront le nouveau partenariat en adoptant ces normes dans le monde entier.