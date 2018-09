Amadeus cytric pour améliorer l’expérience des voyageurs d’affaires

Cette intégration s’effectue via le tiers conovum AG, qui est devenu l’un des spécialistes en gestion de voyages d’affaires sous SAP depuis plusieurs années. Ceci permet de transférer facilement et régulièrement les données de voyages et de dépenses entre les deux systèmes. Le centre d’intégration et certification SAP a certifié que cytric Travel Suite 2.0, compatible avec les solutions SAP, s’intègre avec la solution SAP S/4HANA en utilisant les technologies d’intégration standard.



SAP S/4HANA est la suite de solutions de gestion d’entreprise nouvelle génération, créée pour la plateforme SAP HANA, avec des options de déploiement sur site et dans le cloud. Elle est conçue pour agir en tant que noyau numérique, en aidant les clients à piloter la transformation digitale dans l’ensemble de leur organisation tout en tirant parti de l’expérience utilisateur reconnue de SAP Fiori.



La combinaison de cette solution phare pour les voyages d’affaires avec SAP S/4HANA permet d’éliminer la saisie manuelle de données et de réduire les erreurs humaines, mais également de respecter les règles administratives des entreprises et de gagner du temps.



Grâce à cytric, qui est totalement indépendante de tout ERP, les entreprises peuvent automatiser, simplifier et améliorer les processus de gestion des dépenses tout en bénéficiant de plus de visibilité sur toutes les transactions financières, offrant ainsi des prévisions plus fiables et une meilleure gestion du flux de trésorerie.



En intégrant les outils de réservation de voyages et de gestion des dépenses dans des applications bureautiques fréquemment utilisées telles que les solutions SAP, Outlook et Salesforce, les entreprises simplifient également leur utilisation par leurs collaborateurs. Lorsque les voyageurs ont accès aux outils en tout temps, en tout lieu et dans un environnement de travail familier, les organisations bénéficient d’une plus grande adoption et d’une meilleure adhésion à la politique d’entreprise en matière de voyages.