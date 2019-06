Amadeus et Volantio annoncent un partenariat

Le groupe annonce deux accords avec Volantio dont un qui permettra d'intégrer facilement la solution de la jeune pousse à la technologie Amadeus Altéa.



La startup a développé la plateforme Yana qui aide les compagnies aériennes à optimiser leur capacité et leur chiffre d’affaires. Elle identifie de manière proactive les passagers voyageant sur des vols complets ayant une certaine flexibilité et les incite à passer volontairement sur des vols moins demandés (par exemple en leur offrant des points fidélités, des bons d’achats voyage ou grâce à un surclassement). La plateforme modifie automatiquement la réservation des passagers d'accords pour changer de vol et fournit l’incentive choisi. Les voyageurs sont informés sur leurs mobiles plusieurs jours avant le départ afin d’éviter toute surprise de dernière minute. La totalité du processus est piloté par machine learning afin de rentabiliser l’opération pour les compagnies aériennes et d’améliorer l’expérience des voyageurs.



" La mission de notre entreprise est de créer de la valeur ajoutée pour le secteur tout en améliorant le service aux voyageurs. Ces accords vont permettre d’accélérer la croissance de Volantio et d’accroître sa capacité à remplir sa mission, en permettant à un plus grand nombre de partenaires Altéa d’adopter rapidement notre plateforme. Nous avons vraiment hâte de commencer " , a déclaré.



La jeune pousse collabore avec 7 compagnies aériennes dont Qantas, Iberia, Alaska Airlines, Volaris et IndiGo.