Amadeus intègre l'offre hôtelière de Restel

Créée en 1982 à Barcelone, Restel est l’une des plus grandes centrales de réservations hôtelières au niveau mondial. Elle commercialise un portefeuille de 150 000 établissements dans le monde et est aujourd’hui présente dans 175 pays et plus de 10 000 destinations. Cela lui permet d’offrir un large éventail d’hôtels indépendants, mais aussi d’établissements de chaînes hôtelières, en garantissant leur fiabilité et qualité en termes de technologie, de produit et de service.



Désormais, ce contenu hôtelier de Restel sera accessible aux distributeurs de voyages via les solutions points de vente et les Web Services Amadeus.