Amadeus lance un outil de réservation pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

Pour les agences de voyages et les portails de voyages, en particulier, Amadeus Online Corporate Traveller peut être utilisé pour réserver des vols, des hôtels, des voitures et des transferts tout en livrant du contenu local à leurs comptes d'entreprise.



Le moteur combine également des caractéristiques axées sur les affaires et les loisirs en une solution unique qui peut être personnalisée selon les lignes directrices de l'agence de voyages.



Le moteur de réservation prend en charge la synchronisation des profils en temps réel et la gestion des profils clients, ce qui permet aux agences de voyages de gagner du temps en évitant la duplication des profils.



Avec une importante population d'expatriés au Moyen-Orient, de nombreuses entreprises sont également responsables de l'émission des billets annuels pour les voyages familiaux, ce qui nécessite parfois un long processus d'approbation interne. Amadeus Online Corporate Traveller prend en charge les réservations pour les employés et leurs personnes à charge ainsi que la création de profils.



Amadeus Online Corporate Traveller est lancé en partenariat avec BirdRes, l'un des principaux développeurs d'applications B2B incluant des outils d'automatisation, qui est également revendeur des produits Amadeus en Inde.