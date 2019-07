Amadeus lance une nouvelle API compatible avec la norme NDC

Avec le lancement de la version améliorée d’Amadeus Travel API, transporteurs aériens et agences de voyages vont désormais avoir accès à un contenu plus large. Compatible avec la norme NDC, la nouvelle solution va en effet offrir aux agences de voyages un accès à un nouveau contenu et leur permettre de connaître les tarifs des compagnies aériennes pilotes. Les compagnies aériennes pourront de leur côté faire une meilleure différenciation des offres. La solution d’Amadeus aidera aussi les 2 secteurs à offrir des expériences de voyages personnalisées et plus différenciées.





Après Travix, client pilote du programme, d’autres acteurs du voyage ont également déjà adopté la solution proposée par Amadeus. Parmi eux figurent AERTiCKET (vente de billets d’avion), Amex GBT, BCD Travel, House of Travel et TUI. L’API d’Amadeus s’intégrera aux systèmes actuels des agences de voyages, ce qui leur permettra de créer leur propre application de réservation de voyages personnalisés. De leur côté, les clients des agences de voyages d’Amadeus pourront accéder aux nouveaux contenus et aux tarifs des compagnies aériennes via une connectivité NDC. Ils auront également accès à des fonctionnalités de modification, d’annulation, d’échange et de remboursement des billets. L’ensemble des possibilités offertes par la solution d’Amadeus pourra également se faire sur plusieurs interfaces différentes à la fois. Une opération pourra être commencée sur une interface et être terminée sur une autre.