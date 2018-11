Amadeus : le chiffre d'affaires a grimpé de 4,6% depuis le début de l'année

Le groupe Amadeus affiche un résultat net de 888,6 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de l'année. Cela représente une croissance de 5,1% par rapport à la même période en 2017. Son chiffre d'affaires a grimpé de 4,6%, à 3683,8 millions d’euros alors que l’EBITDA a connu une progression de 8,6%, à 1588,0 millions d’euros.



Le spécialiste des solutions technologiques du voyage ajoute "Comme au premier semestre, au cours de ce troisième trimestre, le chiffre d’affaires et l’EBITDA ont continué à subir l’incidence du taux de change USD/EUR, bien que dans une moindre mesure qu’au premier semestre".



Ainsi sans les effets de change (principalement dus à la fluctuation du taux de change USD/EUR par rapport à l’an dernier), le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l'année présente une hausse de 7,7%. Le groupe ajoute "Sur ces neuf mois, l’EBITDA hors effets de l’IFRS 16 et effets de change (dus à la fluctuation de nombreuses devises sur la période) a enregistré une forte croissance à un chiffre, avec une légère augmentation de la marge d’EBITDA" .



Luis Maroto, Président & CEO d’Amadeus, explique "La force et la résilience de nos activités principales ont, une fois de plus, contribué aux bons rendements financiers d’Amadeus. Dans le secteur de la distribution, nous avons renouvelé ou signé de nouveaux accords de distribution avec 11 transporteurs, notamment Aerolíneas Argentinas, Norwegian et Porter Airlines, soit un total de 35 compagnies sur les neuf premiers mois de l’année" et conclut "Nous envisageons le reste de l’année avec optimisme et prévoyons de maintenir une croissance positive".