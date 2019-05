Amadeus renforce son offre hôtelière avec Booking.com

Afin d'améliorer l'expérience globale du client final, Amadeus s'associe avec Booking.com. Ce partenariat comprend l'intégration de tous les types d’hébergement : hôtels, motels et resorts ainsi que des maisons, appartements et autres lieux uniques où séjourner fournis par Booking.com via la plateforme Amadeus Travel Platform.



Amadeus verra ainsi son offre hôtelière augmenter de 30%. Ce nouveau contenu sera accessible via différents points de vente, notamment Amadeus Selling Platform Connect et, pour les réservations de voyages professionnels, à travers Amadeus cytric Travel & Expense. « L’hôtellerie est l’une des priorités d’Amadeus et nous investissons activement dans l’enrichissement de notre portefeuille, tant en matière de technologie que de contenu. Nous sommes fiers de développer notre activité avec un prestataire de services hôteliers connu mondialement pour son succès » , a déclaré Peter Waters, EVP, Hotels, Mobility & Insurance, Amadeus