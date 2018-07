Amadeus s'est montré dynamique au 1er semestre

Le groupe Amadeus a enregistré un résultat net ajusté de 606,8 millions d’euros au cours du premier semestre 2018. Cela représente une hausse de 6,1% par rapport à la même période en 2017.



De janvier à juin, le chiffre d’affaires a, pour sa part, augmenté de 4,1%, atteignant 2477 milliards d’euros, alors que l’EBITDA a connu une croissance de 8,2%, à 1078,2 milliards d’euros.



Amadeus ajoute "Comme au premier trimestre, nos résultats sur la période ont continué de subir l’incidence du taux de change USD/EUR par rapport à la même période en 2017, ceci ayant considérablement freiné les résultats. Hormis l’incidence du change (et l’impact de l’IFRS 16 sur l’EBITDA), tant le chiffre d’affaires que l’EBITDA ont enregistré une forte croissance à un chiffre au cours des six premiers mois de l’année, avec une marge d’EBITDA globalement stable" .



Dans le secteur de la distribution, le nombre de réservations aériennes des agences de voyages a atteint un total de 305,1 millions, soit une hausse de 3,4%. L’Asie-Pacifique, l’Europe centrale, de l’Est et méridionale, ainsi que l’Amérique du Nord sont les régions qui ont connu la plus forte croissance en termes de réservations aériennes des agences de voyages.



En revanche, les booking de l’Europe de l’Ouest ont enregistré un ralentissement par rapport au premier trimestre 2017, frappées par le ralentissement du secteur et la perte de parts de marché auprès d’un certain nombre d’agences de voyages en ligne européennes de taille moyenne. Hors Europe de l’Ouest, les réservations d’Amadeus ont grimpé de 9,2% au premier semestre.



Dans le secteur des solutions technologiques, le volume de passagers embarqués a progressé de 18,0%, jusqu’à 888,8 millions.



Luis Maroto, President & CEO d’Amadeus, a expliqué "Les résultats financiers d’Amadeus ont poursuivi leur tendance à la hausse au premier semestre. Nos activités ont à nouveau affiché une croissance solide, avec une forte hausse du chiffre d’affaire et de l’EBITDA à un chiffre, hors incidence du change, avec une marge d’EBITDA globalement stable".



Il poursuit "Nous envisageons le reste de l’année avec optimisme. Nous avons continué de sécuriser et développer les contenus dont disposent nos souscripteurs via le système Amadeus, en renouvelant ou signant de nouveaux accords de contenus avec 15 transporteurs. Le nombre de passagers embarqués de notre segment des solutions technologiques a augmenté de 18% (ce qui représente 888,8 millions pour la première moitié de 2018), soutenu par une croissance organique de 7,8% ainsi que par nos dernières migrations. Nous avons aussi beaucoup progressé en matière de diversification vers de nouveaux marchés" .