Amadeus va intégrer les contenus de Routehappy

Grâce à l'intégration de rich content (contenus descriptifs et visuels) de Routehappy au sein du système Amadeus, les compagnies aériennes pourront désormais mettre en avant leur offre différenciante de produits sur les nombreux canaux de distribution du groupe. Les contenus hébergés de Routehappy intègrent des UPA (Universal Product Attributes), dont, entre autres, des titres, des descriptions et des photos.



Amadeus explique : "Ce partenariat permettra tant aux voyageurs qu'aux agences de voyage de bénéficier de contenus intégrés, au travers de tout un ensemble de solutions Amadeus telles que Selling Platform Connect. Les agences de voyages en ligne (OTA) pourront également accéder aux contenus multimédias des différentes compagnies aériennes via Amadeus Web Services, et les afficher directement sur leur site, au travers d'un accord de redistribution, le premier de ce genre signé par Routehappy by ATPCO".



"Notre partenariat avec Routehappy s'inscrit dans le développement de notre gamme de fonctionnalités de merchandising destinées aux compagnies aériennes et aux vendeurs de voyages" , ajoute Decius Valmorbida, Senior VP Travel Channels chez Amadeus. "Les photos, vidéos et descriptions permettent aux compagnies aériennes de se différencier et favorisent l'acte d'achat, tout en donnant l'opportunité aux agences de fournir un service plus complet et une expérience optimale à leurs clients. Les voyageurs recherchent de meilleurs moyens pour comparer les offres des fournisseurs de voyages et nous sommes convaincus que les contenus multimédias les aident à faire leur choix. Routehappy a d'ores et déjà suscité un vif intérêt parmi plus de 65 compagnies aériennes clientes, dont certains acteurs majeurs tels que United, Avianca et Turkish Airlines, il s'agit donc là d'un partenariat tout à fait naturel" .



L'intégration des contenus différenciés de Routehappy dans le système Amadeus sera fait dans l'année et viendra compléter les contenus et fonctionnalités de merchandising du groupe auxquels ont actuellement accès les compagnies aériennes et vendeurs de voyages.