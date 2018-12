Amazon a choisi HRS pour optimiser son programme hôtelier

Amazon a choisi HRS pour la gestion et l'optimisation de son programme hôtelier. L'accord signé rentrera en vigueur à partir de 2019. Il comprend également des options permettant à l'entreprise du net qui compte plus de 610 000 employés dans le monde, de déployer d'autres solutions HRS.



"Après avoir envisagé plusieurs options pour maximiser le rapport qualité-prix de nos dépenses globales d'hébergement, nous avons choisi HRS pour gérer notre sourcing mondial, ainsi que des options permettant d'utiliser d'autres services HRS afin d'optimiser davantage notre programme hôtelier" , ont expliqué les responsables Voyages d'Amazon.



Ils ajoutent "De plus, alors que Amazon grandit à l’échelle mondiale, la présence de HRS dans toutes les villes clés - où nous avons pour objectif de sécuriser des tarifs compétitifs dans des hôtels de catégorie affaires - est essentielle pour nous permettre de gérer au mieux nos dépenses hôtelières".