Ambassador, pour trouver des lieux Mice atypiques

Notre objectif est d’être en lien direct avec des propriétaires privés de lieux que nous recherchons ou qui nous interpellent, pour proposer en exclusivité leurs espaces à nos clients pour leurs évènements professionnels sur mesure et impactants. C’est une véritable dynamique humaine que nous mettons en place, une relation de confiance évidente

Château, demeure, fort, city shopping center, manoir … Les dirigeants associés de Lodge Attitude Clotilde Auphan et David James recherchent pour leur programme Ambassador des propriétés et des espaces totalement privés, atypiques de par leur histoire, leur localisation et leur atmosphère. "", explique David James. Les propriétaires apprécient cette approche qui leur permet de faire vivre différemment leur bien, de financer d’éventuels travaux de rénovation et/ou extensions en apportant une vision sociétale à la démarche.A ce jour, ces 7 lieux, bientôt 9, secrètement privés, sont situés dans le nord-ouest, face océan, entre terre et mer, rurbain ou en pleine campagne, avec une volonté pérenne de développer ces différentes atmosphères et d’étendre le nombre de lieux de manière maîtrisée. Les lieux atypiques d’Ambassador sont adaptés pour des évènements d’entreprise de toute taille, tels que séminaire d’équipe, journée de cohésion, soirée thématique, journée de formation, show-room privé, convention d’entreprise, journée et soirée mystère,... qu’ils soient en intérieur ou en extérieur.Pour un forfait de location privative, les clients disposent d’un lieu privé, adapté à leurs objectifs évènementiels. Ils sont accompagnés par leurs Helpers de A à Z qui sont à disposition aussi pour proposer des prestations personnalisées complémentaires : traiteur, activité, chapiteau, mobilier, technique, intervenants, etc …avec des partenaires locaux.