Amel Hammouda rejoint le Comité Exécutif d'Air France

Amel Hammouda, Directrice de la Transformation d'Air France, est nommée membre du Comité Exécutif de la compagnie. Agée de 40 ans, elle est diplômée de l'Ecole Centrale de Lyon et titulaire d'un Master of Science en Transports de l'Université de Southampton.



Elle a occupé entre 1999 et 2016, différentes fonctions au sein d'Air France et d'Air France KLM, notamment au Revenue Management, à la Planification Stratégique puis au Programme, dont elle est la Directrice jusqu'en janvier 2017. Nommée Directrice de la Transformation, elle assure le pilotage du projet d'entreprise Trust Together et conduit le chantier de transformation digitale interne d'Air France.