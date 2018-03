American Airlines a un nouveau sommelier

American Airlines a confié sa cave au nouveau Maître Sommelier Bobby Stuckey. En sa qualité de consultant en matière de vins et d’œnologie, il va prendre la main sur les sélections opérées par la compagnie pour l’ensemble des vins servis aux passagers. Il sera ainsi en charge de la sélection des grands crus réservés aux clients d’American tant à bord qu’au sol, dans les salons Admirals Club, Flagship Lounges et dans le cadre de l’option de restauration "Flagship First Dining", proposée dans certains lounge.



Bobby Stuckey était le Sommelier du restaurant "The Little Nell" à Aspen, dans le Colorado, avant de rejoindre en 2000 le célèbre Chef Thomas Keller au "French Laundry", restaurant étoilé de cuisine française basé à Yountville, en Californie.Alors qu’il officiait au French Laundry, le restaurant s’est vu décerner deux prix par la "James Beard Foundation" pour "Qualité de service exceptionnelle" et "Sélection de vins exceptionnelle". Bobby Stuckey dirige actuellement le "Frasca Food and Wine", un restaurant italien et bar à vins situé à Boulder, dans le Colorado.



La nouvelle sélection de grands crus proposée par Bobby Stuckey sera mise en place à bord et dans les salons d’American Airlines dans les mois qui viennent.