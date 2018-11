American Airlines et China Southern renforcent leur partenariat

China Southern et American Airlines augmentent considérablement le nombre de liaisons qu'elles opèrent en partage de code, ce qui accroît les possibilités de connectivité pour les voyageurs et donne aux deux transporteurs un meilleur accès aux marchés chinois et américain.



L'accord s'appuie sur le partenariat en partage de code existant entre les deux compagnies aériennes, qui a démarré en janvier après l'achat par American Airlines de plus de 270 millions d'actions de la compagnie chinoise l'année dernière, et fait suite à l'annonce, au début du mois, par China Southern de son intention de quitter l'alliance aérienne Skyteam. American Airlines est membre de l'alliance rivale Oneworld.



Les membres des programmes de fidélisation AAdvantage d'American Airlines ou Sky Pearl Club de China Southern pourront également accumuler et échanger des milles sur les vols exploités par l'autre transporteur à compter du début de l'année prochaine. L'accès réciproque aux salons sera également mis en place au début de 2019.



Pour China Southern, cela inclut le placement de son code sur les vols d'American Airlines au départ de Dallas/Fort Worth et de Los Angeles vers Pékin et Shanghai . American Airlines, quant à elle, placera son code sur les vols de China Southern entre Los Angeles et Guangzhou et Shenyang - ce dernier lancement aura lieu le mois prochain - ainsi que sur les vols entre San Francisco et Guangzhou et Wuhan, de même que New York (JFK) et Guangzhou.