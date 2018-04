American Airlines fait appel à la réalité virtuelle pour former ses PNC

American Airlines utilise depuis janvier dernier la réalité virtuelle pour former son personnel navigant. Avec cette nouvelle technologie, 150 nouvelles recrues de l’American Airlines Training & Conference Centre à Fort Worth (Texas) ont pu s’entraîner sur l’ouverture et la fermeture des portes d’embarquement et de débarquement, faire fonctionner les sorties d’urgence et aussi effectuer les vérifications des équipements d’urgence avant le vol. Ce dispositif vient compléter la formation traditionnelle initiale du personnel navigant de 6 semaines.



La compagnie explique : "Même si la réalité virtuelle ne remplacera jamais la formation pratique traditionnelle comprenant des heures de vols passées aux côtés d’agents de vol expérimentés, cette nouvelle formule de formation permet aux nouveaux personnels de bord de maîtriser les tâches de sécurité incontournables avant d’effectuer leur premier vol. Environ 2 000 nouveaux agents de bord sont attendus cette année chez American Airlines, leur formation est donc un enjeu primordial pour garantir la sécurité des vols à l’échelle internationale".



Lors des anciens modules de formation, les nouveaux arrivants avaient témoigné de leurs difficultés à visualiser la cabine qui était alors présentée pendant les cours sur Powerpoint avec l’aide de plans. Désormais, les apprenants peuvent évoluer dans la cabine et interagir avec leur environnement grâce au masque de réalité virtuelle et ainsi localiser les équipements d’urgence en temps réel.



Pour le moment, l’utilisation de la réalité virtuelle est limitée aux premières phases de la formation du personnel navigant, toutefois la compagnie poursuit son développement afin de l’intégrer à de nouveaux programmes de formation continue.