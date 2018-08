American Airlines offre des transferts en Cadillac à Chicago O'Hare

" Ce n'est pas un service réservable, mais une surprise et un plaisir pour nos clients les plus importants ", prévient la compagnie aérienne.



Un privilège qui n'est accordé qu'aux clients possédant le statut "Concierge key" délivré par la compagnie aux voyageurs les plus fréquents.



Une équipe d'agents d'American surveille les vols de la journée à O'Hare afin de déterminer si des passagers privilégiés sont susceptibles d'être confrontés à une correspondance avec un temps limité.



Dans ce cas, un agent peut alors alerter les chauffeurs de Cadillac qui vont récupérer le passager à l'avion pour l'accompagner à l'avion de départ le plus rapidement possible.



Un service totalement gratuit,mais pour bénéficier du statut permettant d'y accéder, les voyageurs sont désignés en fonction de ce qu'ils dépensent chaque année auprès de la compagnie.



Selon certains, le montant serait de 40.000 dollars (34.180 euros) alors que d'autres évoquent une somme plus proche des 50.000 dollars ( 42.730 euros).



American Airlines propose, également, ce nouveau moyen de transfert VIP à Dallas, Los Angeles, Charlotte, Philadelphie et New York JFK.