American Airlines prolonge l'immobilisation de ses B737 Max

American avait retiré l'avion de ses horaires jusqu'au 19 août et cette dernière prolongation entraînera l'annulation d'environ 115 vols par jour pendant la période estivale très chargée, a déclaré la compagnie aérienne.



Le 737 Max a été immobilisé dans le monde entier depuis la mi-mars après deux accidents mortels qui ont fait plus de 300 morts.



" En prolongeant les annulations, nos clients et les membres de notre équipe peuvent planifier de manière plus fiable leur prochain voyage en Amérique ", a déclaré la compagnie dans un communiqué.



D'autres exploitants de 737 Max, United et Southwest Airlines, ont retiré les avions de leurs horaires jusqu'en août et suivront probablement American et les prolongeront encore.



La FAA n'a toujours pas indiqué quand les avions seront autorisés à voler à nouveau, bien que le PDG de Boeing Dennis Muilenburg s'attende à ce qu'ils soient de retour d'ici la fin de l'année.