American Airlines réduit les options pour les vols retardés ou annulés

Auparavant, American avait des lignes directrices peu précises, les agents des aéroports et les agents de réservation jouissant d'une grande latitude en ce qui concerne le changement de réservation des passagers. La compagnie aérienne a décidé qu'une politique formelle était nécessaire, avec un règlement écrit et consultable par tous.



Désormais, en cas de changement de réservation, les voyageurs doivent d'abord être placés sur les vols d'American Airlines, puis sur les vols des partenaires de la compagnie. Les voyageurs les plus primés, ceux dont le statut est au sommet de son programme de fidélisation et ceux qui voyagent en première classe sur les vols transcontinentaux, se voient accorder la priorité. Il est conseillé aux agents de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour les re-réserver sur des vols américains ou partenaires, mais l'objectif est de les amener à destination le plus rapidement possible, même sur une autre compagnie aérienne. Les passagers des niveaux suivants du statut de grand voyageur (platine, or et autres) ne doivent être placés sur d'autres compagnies aériennes que si leur vol américain est retardé de plus de cinq heures. Enfin, les passagers sans statut ne doivent pas être placés sur une autre compagnie aérienne. Ils devront attendre qu'un vol American les transporte à destination.