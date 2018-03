American a une nouvelle Vice-Présidente du Marketing Global

Dans ces nouvelles fonctions de Vice-Présidente – Global Marketing d’American Airline, Janelle Anderson supervisera le marketing global, notamment le développement et la mise en œuvre des stratégies de marque et de marketing appliquées à l’ensemble du parcours client.



Janelle Anderson arrive au sein de la compagnie après plus de 15 ans passés chez PepsiCo à des postes de manager.



Tout récemment, en sa qualité de Vice-Président – Shopper Marketing, Janelle Anderson dirigeait les équipes marketing des trois divisions de PepsiCo : Frito-Lay, Pepsi Beverages et Quaker.



Tout au long de son parcours professionnel chez PepsiCo, les postes qu’elle a occupés l’ont amenée à superviser des équipes spécialisées dans l’élaboration de stratégies marketing, la création et le positionnement de marques en lien avec l’évolution des attentes des consommateurs.



Janelle Anderson a obtenu un MBA à la Ross School of Business (Université du Michigan). Elle est également licenciée en administration des affaires de l’Université de St. Thomas (Minnesota).