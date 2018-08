American ajoute Dubrovnik, Berlin et Bologne

Au total, American abandonnera deux destinations de sa carte internationale - Glasgow, en Écosse, et Puebla, au Mexique - tout en en ajoutant trois nouvelles routes en Europe : Berlin, Bologne et Dubrovnik.



American sera la seule compagnie aérienne à voler sans escale entre l'Amérique du Nord et Bologne et Dubrovnik. American prévoit de desservir chacune de ces villes avec un service saisonnier de juin à fin septembre à partir de son hub de Philadelphie.



En Asie, American a déclaré qu'elle prévoyait d'arrêter sa route entre Chicago O'Hare et Shanghai à la fin du mois d'octobre, tout en réduisant sa ligne Chicago-Tokyo.