American lance une appli pour les voyageurs stressés

Cette application, baptisée Calm, sera disponible à bord des vols American à partir du 8 octobre prochain. Calm est un programme qui inclut des méditations guidées, des histoires pour dormir, de la musique relaxante ainsi que des photos et des sons de la nature. Ce contenu sera accessible sur les écrans du dossier des sièges et les voyageurs peuvent également avoir libre accès au matériel par le biais de leurs appareils électroniques personnels.



Calm a également créé trois programmes axés sur les stress spécifiques qui surviennent souvent pendant les voyages en avion. L'un comprend un exercice de respiration. Un autre, appelé Relax and Release, encourage les gens à se concentrer sur les sensations dans leurs mains ou leurs pieds pour les distraire de leurs pensées et soulager leur anxiété. Enfin, un autre exercice guide les passagers à travers une technique de méditation qui concentre l'attention sur la relaxation de parties spécifiques du corps pour aider à soulager le stress et la tension.