Amérique du Sud: les meilleures villes pour les voyages d'affaires

Les données proviennent d'une enquête annuelle réalisée à la demande du magazine CEOWORLD auprès de 74 000 voyageurs d'affaires et 22 000 gestionnaires de voyages d'affaires experts dans 42 pays. L'étude s'est déroulée sur trois mois, du 20 janvier au 19 avril 2019.



En 2019, Carthagène, en Colombie, s'est classée quatrième devant Quito, la capitale de l'Équateur, cinquième, tandis que Santiago, la capitale du Chili, s'est classée sixième et Bogota, en Colombie, septième.



Dans l'ensemble, parmi les 10 meilleures villes d'Amérique du Sud pour les voyages d'affaires, en 2019, les huitième, neuvième et dixième places sont occupées par Lima au Pérou, Caracas au Venezuela et La Paz en Bolivie.



Voici le classement 2019 des meilleurs villes d'Amérique du Sud pour les voyages d'affaires:

1- Buenos Aires, Argentine

2- Rio de Janeiro, Brésil

3- Sao Paulo, Brésil

4- Carthagène, Colombie

5- Quito, Équateur

6- Santiago, Chili

7- Bogota, Colombie

8- Lima, Pérou

9- Caracas, Venezuela

10- La Paz, Bolivie

11- Cusco, Pérou.

12- Medellin, Colombie.

13- Valparaiso, Chili.

14- Montevideo, Uruguay.

15- Nazca, Pérou.

16- Machu Picchu, Pérou