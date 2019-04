Amex GBT et Booking.com développent leur partenariat

Booking et Amex GBT continuent de développer leur partenariat à travers le monde. Désormais, les clients et voyageurs réservant avec l'outil en ligne de la TMC ont le choix parmi des chaînes d'hébergements traditionnels, des hôtels indépendants ou bien encore des hébergements non traditionnels. En parallèle, les clients peuvent également bénéficier de remises spéciales sur Booking.com qui permettent d'économiser au minimum 10% sur chaque réservation.

"Nous souhaitons proposer l’offre d’hébergement la plus complète possible à nos clients et aux voyageurs d’affaires, avec un large choix de propriétés, toutes réservables depuis l’outil en ligne. Les voyageurs n'ont aucune raison de chercher un logement ailleurs: ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin au même endroit et confirmer leur hébergement et leur transport en une seule réservation", a déclaré Wesley Bergstrom, Vice-Président American Express Global Business Travel.