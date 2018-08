Amex GBT rejoint le programme NDC-X d'Amadeus

C'est Amadeus qui annonce ce partenariat avec American Express Global Business Travel (GBT) pour la finalisation du programme NDC-X pour aider au développement de la nouvelle solution NDC d’Amadeus. Amex GBT " utilisera la solution NDC d’Amadeus pour tester et se familiariser avec le nouveau flux NDC « shop, order, pay » (acheter, commander et payer). Cela permettra à GBT de se préparer à la mise en place de la version industrielle de la solution, qui comprendra des fonctionnalités opérationnelles en 2019 , explique le GDS.



Cet accord signifie qu’American Express GBT pourra accéder aux contenus NDC élargis via le système de distribution global d’Amadeus. " La collaboration est primordiale pour garantir l’adoption et l’utilisation de la NDC par l’industrie et que tous les acteurs puissent en tirer profit, y compris les voyageurs ", explique Gianni Pisanello, VP, programme NDC-X, Amadeus. Le programme NDC-X devrait être déployé au niveau mondial l'année prochaine.



Le programme NDC-X d’Amadeus intègre l’ensemble des initiatives NDC de l’entreprise (en tant qu’agrégateur et fournisseur de solutions technologiques), et Amadeus travaille avec plusieurs compagnies aériennes et distributeurs de voyages afin de contribuer à l’adoption de ce standard au sein de l’industrie.