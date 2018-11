Amex GBT s'associe avec Lola

Nourrie à l'intelligence artificielle, l'application créée par l'agence Lola.com, propose un chat dédié aux voyageurs d'affaires.



Fondée en 2015, Lola connecte les collaborateurs et les agents de voyages, assistés par de l'IA, à travers un chat intégré à une application. Les utilisateurs peuvent ainsi réserver ou modifier leurs projets de déplacements. Désormais, cette application sera enrichie du contenu aérien et hôtelier de GBT. L'objectif commun de ce partenariat : créer une offre associant les produits de Lola et le contenu de GBT.



Le service client sera quant à lui assuré par les 2 sociétés. Selon un communiqué, l'agence souhaite également continuer de commercialiser sa solution initiale, en plus de la nouvelle version enrichie par le contenu d'Amex GBT.