Amex GBT se rapproche d'Havas Voyages

L’entreprise, qui a acquis Havas Voyages en 2015, a des ambitions dans la distribution et le tour-operating. D’ailleurs, elle vient d’annoncer le rachat de Giraux Voyages et Voyages L’Escale, pour un total de 8 points de vente et 2 plateaux d’affaires installés en région parisienne (25M€ au total, dont 70% dans le voyage d’affaires)

Certes, la TMC américaine n'est pas présente au sein d'Havas Voyages. Il avait raison de le démentir. Mais au final, Amex GBT n'était pas loin ! Certares, présent au capital de la TMC américaine, devient l'un des actionnaires du groupe lyonnais. Une présence minoritaire mais on peut déjà imaginer les pistes de travail qu'offre cette situation. Particulièrement au niveau des centrales d'achat comme cela se fait aux USA où même les pires ennemis s'associent discrètement pour peser sur les prix.Au-delà il serait déraisonnable de croire que ce lien capitalistique puisse gommer la concurrence féroce établie entre les deux entités. Amex revient sur le marché des PME-PMI, cible principale d'Havas Voyages.Concrètement, Marietton a engagé la modification de son capital comme cela se fait tous les trois ou quatre ans dans les grandes entreprises. Siparex et Andrea Partners quittent le pool d'actionnaires et sont remplacées par Certares, BPI France et Africinvest. Marietton va bien et le prouve, comme le précise notre confrère L'Echo Touristique : "".Voilà donc pour les faits.Première conclusion, il faudra regarder derrière le rideau ce qui se prépare sur le terrain. Nous avons déjà quelques pistes à vérifier. La confiance étant un fusil à un coup, il faudra éviter l'enfumage. Lucky Luke avait raison de dire en regardant les signaux envoyés par les indiens "". La preuve !