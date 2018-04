Amex GBT : terre, terre à l’horizon

L’outil mis en place « donne accès à plus de 750 fournisseurs répartis dans plus de 2000 villes à travers 18 pays. Elle intègre des solutions de réservation de VTC, taxis, limousines, trains express et navettes aéroportuaires, ainsi que les options de covoiturage ». Amex GBT donne ainsi du volume à son récent accord avec Lyft, le concurrent direct d’Uer.



Concrètement, c’est une solution GDS agnostique qui capture et gère en toute transparence et avec un seul outil les réservations de transport terrestre, qu’elles aient été effectuées online, offline ou via l’application Amex GBT Mobile. Personnalisable à la fois par l’entreprise et par le voyageur, l’outil peut évoluer en fonction des exigences de la politique voyage et des préférences individuelles.



Les travel managers auront désormais accès, en un seul outil, à toutes les réservations de l’entreprise, leur offrant une visibilité complète de leur programme. La plateforme repose sur les canaux de réservation GBT, incluant l'application Amex GBT Mobile, et se connecte à Global Trip Record ™ (GTR) - la source de données et d’historiques de voyage précise, et en temps réel de GBT.



Points forts de la solution : un accès 24h/24 et 7j/7 à des prix négociés avec les fournisseurs, l’intégration du duty of care via Global Trip Record™ (GTR) et la connexion à la plateforme de gestion des risques voyage, Expert Care. A souligner, la surveillance en temps réel du statut des vols pour ajuster simplement et rapidement les transferts aériens. La gestion par carte logée n’est pas encore proposée pour le moment.