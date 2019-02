Amex Meetings et Events: nouveaux partenariats avec deux plateformes digitales

Attendify propose aux clients d’American Express Meetings & Events des solutions digitales plus simples, notamment un outil de création d’applications intuitif et une plateforme d’analyse pour mieux comprendre et engager les participants. Les participants peuvent, grâce à ces outils, accéder aux déroulés et aux présentations, aux informations sur les speakers et partenaires, et plus encore. Ces applications de réunion sont personnalisables.



Splash permet aux organisateurs d’événements de construire, promouvoir et améliorer leurs événements grâce à des solutions de gestion et de personnalisation. Ils peuvent également optimiser le retour sur investissement de leurs événements grâce aux outils mis à disposition, tels que les " smart guest lists " et la construction de sites web et campagnes d’emails adaptables. ; Splash donne également la possibilité aux participants de confirmer leur présence sur l’application. Les organisateurs peuvent également récupérer des données en temps réel et ajuster en direct les différentes actions.